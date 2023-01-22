Kamyonette infaz





İzmir-Uşak kara yolu Dikilitaş Kavşağı yakınlarında şüpheli bir kamyonetin yolda durduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, kara yolunda duran kamyonetin sürücüsünün tabancayla vurulduğunu tespit etti.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonet sürücüsü Osman Akyıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akyıldız’ın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Kamyonetin çeşitli yerlerine mermilerin isabet ettiğini tespit eden polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)