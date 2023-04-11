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11 Nisan 2023
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Kan davası cinayeti için müebbet hapis talebi

Alaturka Online
Alaturka Online

Olay, geçen yıl ağustos ayında meydana geldi. Manavgat D-400 karayolu otogar kavşağında Nazmi Kaplan adlı yolcu otobüsten inerken, otobüsü takip eden bir hafif ticari araçtan açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetti.

Olayın ardından Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, Nazmi Kaplan cinayetinin ailesi tarafından öldürülen Murat Balyeci’nin intikamı için gerçekleştirilmiş olabileceğini belirledi.

Polis, güvenlik kameraları ve PTS kamera görüntülerini inceleyerek, hafif ticari aracın İzzet Balyeci (41) tarafından kullanıldığını ve ön koltukta Haci Balyeci’nin (19) oturduğunu tespit etti. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli tutuklandı. M.Y. ve S.S. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

YARDIM ETMİŞLER

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede, cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği belirtildi.

Haci ve İzzet Balyeci’nin aynı araçla geldiği ve Nazmi Kaplan’ı öldürdükleri anlatılan iddianamede, diğer şüphelilerin ise olayın ardından cinayeti işleyen iki kişiye yardım ettiği kaydedildi.

İzzet Balyeci ve Haci Balyeci’nin ‘kasten öldürme’ suçundan, Hacı Balyeci, Agit Balyeci ve Yavuz Balyeci’nin ‘kasten öldürmeye iştirak’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, diğer şüphelilerin ise ‘kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. (DHA)

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