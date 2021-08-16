Kan donduran görüntü: Afganistan’dan kaçarken uçaktan düştükleri iddia edildi

Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesi sonrasında halk arasında panik ve korku büyüyor… Binlerce insan Kabil Havalimanı’nda uçak bularak kaçmak isterken İran medyasının paylaştığı görüntülerle ilgili kan donduran iddialar ortaya atıldı.

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İran’ın resmi medya kuruluşlarından Tehran Times’ın sosyal medya platformunda paylaşılan video uluslararası kamuoyunda gündem oldu…

Tehran Times, “Kabil’den ayrılan bir uçağın tekerleklerine kendilerini bağlayan iki kişi trajik bir şekilde düşerek can verdi” ifadesini kullandı.

Medya kuruluşu, paylaştığı görüntüleri yorumlarken havalanan bir uçaktan iki kişinin kısa bir arayla uçağın tekerleklerinden düştüğünü ve yere çakıldığını iddia etti. Görüntüler ile ilgili daha fazla detay paylaşılmazken, bu iki kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Tehran Times’ın Twitter üzerinden paylaştığı bir diğer videoda da benzer görüntüler ortaya çıktı. Bu videoları yorumlayanlar ise bazı Afganların uçağın motor kısmına tutunduğu ve bu sayede ülkeden kaçmaya çalıştıkları iddiasında bulundu.

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