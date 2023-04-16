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16 Nisan 2023
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Kan donduran Mehtap bebek olayında baba da tutuklandı

Alaturka Online
Alaturka Online

Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde oturan Ayşegül Talay (30), 8 Nisan’da itfaiyeyi arayıp, evde anahtarını unuttuğunu söyleyerek yardım istedi.

EVDE BEBEĞİN CESEDİ BULUNDU

Ekipler, evde ağzı bağlı siyah poşetin içerisinde 2 aylık Mehtap bebeğin cesedini buldu. Uyuşturucu kullanmak suçundan kaydı bulunan Suat Talay ile kaçarak evlenen anne Ayşegül Talay, gözaltına alındı.

“HABERİM YOKTU”

Olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğu belirtilen, ifadesinde “İtfaiyeyi aradım. Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. 1 hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. 1 haftadır uyuyor zannediyordum” diyen Ayşegül Talay mahkemece tutuklandı.

FİRARİ BABA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firari olan şüpheli Suat Talay’ın yakalanması için çalışma başlattı. Polisin çalışması sonucu yakalanan baba Suat Talay gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Talay sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TESLİM ALAN OLMADI

Öte yandan, Adana Adli Tıp Kurumunda otopsisi tamamlanan Mehtap bebeğin cenazesinin halen teslim alınmadığı öğrenildi. (DHA)

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