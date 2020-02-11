Kan donduran olay! Kızını öldürmek için ormana götürdü!

Olay, İstanbul‘un Başakşehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre polisi arayan bir kişi, “Bir kadını araca bindirerek ormanlık alana götürdüler” ihbarında bulundu.

Plakayı alan polis ekipleri, aracın Şamlar Ormanı‘na gittiğini tespit etti. Polisi görüp kaçmaya çalışan iki şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. İki kişi araçtan indirilirken, ağzı koli bandıyla bağlanmış olan 17 yaşındaki P.D.D. aracın arkasından çıktı.

ARAÇTA ELDİVEN VE BIÇAK BULUNDU

Polis ekipleri kızı kurtarırken, şüphelilerin kızın babası Mehmet Emin D. (45) ile amcası Ramazan D. (40) olduğu anlaşıldı. Baba ve amca gözaltına alınırken, araçtaki aramalarda iki eldiven ve bir bıçak bulundu.

“Beni öldüreceklerdi” dediği iddia edilen genç kızın daha sonra beyanını değiştirerek; “Ormanlık alana götürdüler, ağzımı koli bandıyla bağladılar. Korkuttular. Anlaştık, erkek arkadaşımla konuşmayacağımı söyledim. Beni bıraktılar” dediği öne sürüldü.

“Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan adliyeye sevk edilen baba ve amca tutuklandı. Genç kız ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ait Çocuk Destek Merkezi Yurdu’na yerleştirildi.

ERKEK ARKADAŞI VAR DİYE OKULDAN ALINDI

İddiaya göre, P.D.D. lisede okurken dört yıl önce kendisinden iki yaş büyük bir erkekle konuşmaya başladı. Baba duruma tepki göstererek kızını okuldan aldı. En son genç kızın erkek arkadaşıyla konuşmaya devam ettiğini öğrenen babanın, P.D.D.’yi araca bindirerek ormana götürdüğü öne sürüldü.

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