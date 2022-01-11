Kan sulandırıcı ilaçlarla ilgili kararda geri adım atıldı

SÖZCÜ’nün COVID tedavisinde de hayati öneme sahip olan kan sulandırıcı ilaçlara vatandaşların 116 TL ekstradan ücret ödeyeceği haberi kamuoyunda büyük ses getirmişti. İlgili ilaç firmasının geri adım attığı öğrenildi. Firmadan, Türk Eczacılar Birliği’nden yapılan bilgilendirmeye göre, ‘kamu, kurum iskontosu uygulanmadan depolara gönderilen ürünlerin geri toplatılacağı ve kamu kurum iskontosu uygulanarak ürünlerin tekrar ecza depolarına gönderileceği’ belirtildi.

Halil ATAŞ

SÖZCÜ, COVID tedavisinde de hayati öneme sahip olan kan sulandırıcı ilaçlara vatandaşların 116 TL ekstradan fiyat farkı ödeyeceğini duyurmuştu. İlaç firması bu uygulamadan vazgeçti.

ODA BAŞKANI ŞAHİN UYARMIŞTI

Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin, “Türkiye’de önemli ilaç firmalarından birinin, depolara vermediği kan sulandırıcı ilacı 10 Ocak Pazartesi gününden itibaren SGK‘ya taahhüt ettiği iskontoyu uygulamadan depolara göndereceğini öğrendik. Bu ilaca ulaşmak isteyen vatandaşlarımız, artık maalesef kutu başına 116 TL’ye varan ekstra bir fiyat farkı ödemek zorunda kalacak” diye uyarmıştı.

TEB AÇIKLAMA YAPTI

Türk Eczacılar Birliği (TEB), ilaç firmasının bu uygulamadan vazgeçtiğini duyurdu. Açıklamada şöyle denildi;

*Oksapar isimli ilaca ilişkin Ecza Depolarına gönderilen bir yazıda 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilmiş olan kamu kurum ıskontosunun uygulanmayacağı ifade edilmişti. Hastalarımızın ilaca erişiminde çok ciddi sorunlar yaratacak bu duruma ilişkin ilgili firmanın yetkilileri ile irtibata geçilmiştir.

*Firma Genel Müdürü ile yapılan görüşmede, başta hayati öneme haiz bu ilacı kullanmak durumunda olan hastalarımızın ve meslektaşlarımızın mağduriyet yaşayacağı ifade edilmiş ve bu uygulamadan vazgeçilmesi talebimiz aktarılmıştır. Konuya büyük bir hassasiyetle yaklaştıklarını söyleyen firma yetkilisi talebimizi acilen yönetim kurullarında değerlendireceklerini iletmiştir.

*Yerli ilaç sanayimizin önemli temsilcilerinden biri olan ilgili firmadan Birliğimize yapılan bilgilendirmeye göre, kamu kurum ıskontosu uygulanmadan depolara gönderilen ürünlerin geri toplatılacağı ve kamu kurum ıskontosu uygulanarak ürünlerin tekrar ecza depolarına gönderileceği belirtilmiştir.

*Bu durumda olan ilaçlara ilişkin diğer tüm ilaç firmalarının aynı hassasiyet ve sorumluluk duygusu ile davranmalarını bekliyoruz. Bu ilaçlar hakkındaki çalışmalarımız devam edecek olup kamu kurum ıskontosu uygulamasının yarattığı sorunların çözümü için Bakanlık, Kurum ve ilaç sanayi nezdinde girişimlerimizi sürdüreceğiz.

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