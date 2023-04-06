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6 Nisan 2023
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Kan verme çağrısı: Ulusal kan stokları asgari seviyenin altına düştü

Alaturka Online
Alaturka Online

Türk Kızılay’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

“Ulusal kan stoklarımız asgari seviyenin altına düşmüştür. Her yıl ramazan ayında yaşanan kan bağışlarındaki düşüş, afet illerimizde kan bağışı alınamaması ancak ihtiyacın sürmesi, ülkemizdeki tüm hastanelerde kan ihtiyacının artması sonucu kan stoklarının azalması nedeniyle, kan bekleyen hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. Kızılay, ulusal güvenli kan temininden sorumlu tek kuruluştur.”

Kan bağışında bulunmak isteyenler “www.kanver.org” adresi üzerinden de kendilerine en yakın kan bağışı noktasından randevu alabiliyor. (AA)

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