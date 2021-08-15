Kanada 20 Eylül’de erken seçime gidiyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada Genel Valisi Mary Simon ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada ülkede erken seçimin 20 Eylül’de yapılacağını açıkladı.

Kanada’da erken seçim tarihi belli oldu. Başbakanı Justin Trudeau, Rideau Hall’de Kanada Genel Valisi Mary Simon ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada ülkede erken seçimin 20 Eylül’de yapılacağını açıkladı.

Trudeau, Simon’ın görüşmede parlamentonun feshedilmesini onayladığını ve 44’üncü federal seçimin resmen başladığını duyurdu. Trudeau, “Yalnızca önümüzdeki aylar için değil, gelecek on yıllar için de geçerli olacak kararlar alacağız. Kanadalılar söz hakkını hak ediyor. Onlara vereceğimiz şey tam olarak bu” dedi.

Seçim tarihinin açıklanmasının ardından seçim kampanyaları yalnızca 36 gün sürecek ve Kanada seçim yasalarının izin verdiği en kısa seçim kampanyası olacak. Seçimde parlamentonun 338 üyesi belirlenecek.