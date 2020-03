Kanada, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılmayacak!

Japonya’nın Tokyo şehrinde düzenlenmesi planlanan Olimpiyat oyunlarının geleceği corona virisü nedeniyle belirsizliğini korurken Kanada’dan flaş bir karar geldi. Kanada Olimpiyat Komitesi’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Kanadalı sporcuların corona virüsü salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılmayacakları duyuruldu.

#TeamCanada will not send athletes to Games in summer 2020 due to COVID-19 risks.

Sporcuların Olimpiyatlara katılması halinde ülkede uygulanan karantina uygulamasıyla ters düşeceklerini belirttikleri açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Bu karar sadece sporcularla ilgili değil, halk sağlığıyla da ilgilidir. Corona virüsü ve bununla ilişkili riskler, sporcular, aileleri ve Kanada halkı için güvenli değildir. Sporcularımızın olimpiyat oyunlarına yönelik çalışmalarını devam ettirmesi de tüm Kanadalıları takip etmeye teşvik ettiğimiz halk sağlığı tavsiyesine ters düşmektedir.”

Öte yandan konuyla ilgili olarak sosyal medyadan paylaşım yapan Kanada Olimpiyat Komitesi’nin resmi hesabı, “Performans, rekor veya madalya! Bu daha büyük bir şeyin parçası olmakla ilgili” yazdı.

More than a performance, a record, or a medal.

It’s about being part of something bigger. #TeamCanada pic.twitter.com/93vvTRzDfE

— Team Canada (@TeamCanada) March 23, 2020