Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Corona virüsü şüphesiyle karantina altına alındı

Corona virüsü testinin sonuçları açıklanana kadar Kanada Başbakanı Trudeau ve eşine evde bir haftalık karantina uygulayacağı duyuruldu.
Reuters’ta yer alan habere göre, Kanada Başbakanı Trudeau’nun doktoru, çiftin test sonuçları çıkana kadar evlerinde kendilerini izole etmeyi seçtiklerini ve çalışmaların evden yürütüleceğini açıkladı.
Kanada’da bugüne kadar 1 kişi hayatını kaybetti, 122 kişi ise karantina altına alındı.
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