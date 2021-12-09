Kanada’da başörtüsü takan öğretmenin işine son verildi

Kanada’nın Quebec şehrindeki bir okulda çalışan ilkokul öğretmenin işine, başörtüsü taktığı gerekçesiyle son verildi. Okul yönetimi, Bill-21 Yasası nedeniyle başka seçeneklerinin olmadığını belirtti.

Kanada’nın Quebec şehrindeki Chelsea İlköğretim Okulunda görev yapan 3. sınıf öğretmeninin işine, başörtüsü taktığı gerekçesiyle 21 Haziran 2019’da yürürlüğe giren Bill-21 Yasası kapsamında son verildi. Batı Quebec Okul Kurulu, Chelsea İlköğretim Okulundaki 3. sınıf öğretmeninin, Bill-21 Yasası nedeniyle görevden alındığını doğruladı.

Okuldaki 3. sınıf öğrencilerinin velilerinin, 3 Aralık Cuma günü öğretmenin artık ders vermeyeceğini okul tarafından gönderilen bir e-posta ile öğrendiği ve bazı velilerin, kararın ardından öğretmene destek olmak amacıyla okul dışında gösteri düzenlediği ifade edildi.

Batı Quebec Okul Kurulu Geçici Başkanı Wayne Daly yaptığı açıklamada, “Konuştuğum Batı Quebeclilerin çoğu Bill-21 yasasına karşı, niyetlerimizi ve duygularımızı hükümete bildirdik. Hükümet içindeki eğitim sisteminin bir parçası olarak ilin yasalarına uymak bizim sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.

Daly ayrıca, kurulun Quebec hükümetine temel insan hakları bağlamında Bill-21 yasasına karşı olduklarını ve yasanın “etik dışı” olduğunu aktardığını açıkladı.

Kanada’nın Quebec eyaletinde, 21 Haziran 2019’da yürürlüğe giren Bill-21 yasası ile kamu sektörü çalışanlarının işteyken başörtüsü, haç veya kipa gibi dini içerikli semboller takması yasaklanmıştı.