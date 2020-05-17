Kanada'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 782'ye çıktı

TORONTO (AA) – Kanada’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 206 artarak 5 bin 782'ye yükseldi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 48 saatte 206 kişi daha yaşamını yitirirken, ölü sayısı 5 bin 782’ye yükseldi. Vaka sayısı da aynı zaman diliminde 2 bin 463 artarak 75 bin 864’e çıktı. Bakanlık, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısını da 37 bin 819 olarak açıkladı.

– Bakanlık koronavirüs aşısı için ilk klinik denemeyi onayladı



Başbakan Justin Trudeau, potansiyel bir Kovid-19 aşısının ilk Kanada klinik çalışmalarının Federal Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını söyledi.

Trudeau, "Araştırma ve geliştirme zaman alıyor ve doğru yapılması gerekiyor ama bu haberler bizi cesaretlendiriyor." dedi. Kanada’da Quebec, Saskatchewan, Manitoba ve Ontario eyaletlerinde, Kovid-19’a karşı aşı, antikor ve burun spreyi üzerinde bilimsel çalışmalar devam ediyor.



-Yaşlılara bakan askerlerde Kovid-19 pozitif çıktı



Öte yandan personel bulunamaması nedeniyle Quebec ve Ontario eyaletlerindeki yaşlı bakım merkezlerinde görevlendirilen sıhhiye sınıfı askerlerden 5’inin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kanada Ordusundan yapılan açıklamada, iki eyaletteki toplam 30 yaşlı bakım merkezinde toplam 1700 sıhhiye sınıfı askerin görev yaptığı belirtilerek, testi pozitif çıkan askerlerin karantinaya alındığı duyuruldu.



– Kanada salgına hazırlıksız yakalanmış



Bu arada Kanada’nın Kovid-19 salgınına hazırlıksız yakalandığı ortaya çıktı. Kanada Ulusal Acil Durum Stratejik Stoklama Departmanının (National Emergency Strategic Stockpile) salgın öncesinde kişisel koruyucu ekipmanlara odaklanmadığı ve Kovid-19'a yanıt vermek için gerekli donanıma sahip olmadığı açıklandı.

Konuyla ilgili parlamento oturumunda ifade veren Kanada Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Sally Thornton, ulusal stoklama biriminin, 1952'de Soğuk Savaş korkusuyla kurulduğunu söyledi.

Thornton, yıllar içinde değişen taleplere göre farklı ürünlerin depoladığını ancak koruyucu ekipman stoğunun eyaletlerin inisiyatifine bırakıldığını söyledi. Kanada’da N95 türü başta olmak üzere tıbbi koruyucu maske ve diğer koruyucu malzemelerin sıkıntısı devam ediyor.

– Air Canada yaklaşık 20 bin çalışanını işten çıkarıyor



Kovid-19 salgınının olumsuz etkilediği Kanada hava yolları şirketi Air Canada, 20 bine yakın çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Air Canada Operasyonlar Başkan Yardımcısı Craig Landry yaptığı açıklamada, "Maalesef elimizdeki göstergeler, en az üç yıl boyunca maddi olarak daha küçük olacağımızı gösteriyor. Günde 22 milyon dolar toplam giderimiz var ve toplam kapasitemizin yüzde 5’i ile çalışıyoruz. Bunun seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesi durumunda yılın sonlarında yüzde 25'e kadar yükselmesini umuyoruz. 7 Haziran'dan geçerli olmak üzere, şirketin 38 bin çalışanının yaklaşık yüzde 50 ila 60'ı işten çıkarılacak. 20 bine yakın kişinin etkileneceğini tahmin ediyoruz." dedi.

