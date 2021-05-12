Kanada’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti

TORONTO (AA) – Kanada’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 10 günde 75 bin 612 artışla vaka sayısı 1 milyon 302 bin 651'e çıktı.

​​​​​​​Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 10 günde 75 bin 612 yeni pozitif Kovid-19 vakası kaydedildi. Bu artışla 1 milyon 227 bin 039 olan vaka sayısı 1 milyon 302 bin 651'e çıktı.

Ülke genelinde son 10 günde Kovid-19 ölümleri ise 495 artarak 24 bin 261'den 24 bin 756’ya yükseldi.

Salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 201 bin 112'ye yükseldi.

Kanada’da bugüne kadar toplam 16 milyon 799 bin 546 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Öte yandan Ontario eyaleti, AstraZeneca-Oxford tarafından üretilen Kovid-19 aşısının kullanımı durdurdu.

Kanada’da genelinde AstraZeneca aşısı yapılan üç kişi, kan pıhtılaşması nedeniyle hayatını kaybetti.