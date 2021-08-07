Kanada’da orman yangınları şiddetlendi: Köyler tahliye ediliyor

Tüm dünya aşırı sıcaklar ve orman yangınlarıyla boğuşuyor. Üzücü bir haber de Kanada’dan geldi. Kanada’nın batısında sıcaklıklar etkisini artırırken, orman yangınları da şiddetlendi.

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Kanada’nın batısı aşırı sıcaklar ve orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Britanya Kolumbiyası’ndaki Monte Lake sakinlerine bugün evlerini tahliye etmeleri söylendi.

Yetkililer, Monte Lake köyünün büyük bir kısmının hasar gördüğünü ve tehlikenin devam ettiğini açıkladı. Monte Lake, yazın oldukça popüler bir tatil destinasyonu olarak biliniyor. Thompson-Nicola Bölge yetkilisi Ken Gillis “Bu yılki yangınların daha önce hiç görmedikleri bir şekilde davrandığını söyleyen birkaç itfaiyeciyle konuştum. Fazlasıyla agresifler ve onların önüne geçmek neredeyse imkansız.” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Lytton Köyü’nü yangın sarmış, tüm köy boşaltılmış ve yangınlarda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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