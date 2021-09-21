Kanada’da seçimin sonucu belli oldu: Trudeau iktidarını korudu

Yazan:
Alaturka Online
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, parlamentoda çoğunluğu sağlayamasa da genel seçimlerde iktidarını korudu.

Sozcu.com.tr

Yayınlanma: 10:06 – 21 Eylül 2021 Güncellenme: 10:08 – 21 Eylül 2021

Kanada’da seçimin sonucu belli oldu: Trudeau iktidarını korudu

2015’ten beri iktidarda olan Trudeau, 2019’dan beri Kanada parlamentosunun alt kanadında azınlığa sahip bir şekilde ülkeyi yönetiyor.

Trudeau, corona virüsü salgınıyla mücadele için kamu harcamalarını artırması ve aşılama oranlarının yükselmesinin oylarını artıracağını öngörerek erken seçime gitti.

Ancak, sönük bir seçim kampanyasının ve seçimlerin salgın sırasında düzenlenmesine dair seçmenin duyduğu öfkenin hakim olduğu kafa kafaya geçen yarışta Trudeau parlamentoda çoğunluğu yakalayamadı.

ÇOĞUNLUĞA ULAŞAMADILAR

İkinci olan muhafazakar partinin lideri Erin O’Toole, sonuçlar henüz kesinleşmemiş olsa da yenilgiyi kabul etti.

Muhafazakarlar seçimde Trudeau’nun partisi Liberaller’den daha fazla oy almış olsalar da parlamentoda daha az sandalye kazandılar.

Ancak hiçbir parti çoğunluğu sağlamak için gereken 170 sandalyeye ulaşamadı.

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