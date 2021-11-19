Kanada’da sel nedeniyle 17 binden fazla kişiye tahliye

Kanada’nın Britanya Kolumbiyası bölgesinde meydana gelen sel nedeniyle 17 bin 775 kişi yerinden oldu. Binlerce evin hasar gördüğü selde, Britanya Kolumbiyası yönetimi OHAL kararı aldı.

Britanya Kolumbiyası yönetiminden yapılan açıklamada, “Selden kaynaklanan etkiler nedeniyle tahliye edilen 17 bin 775 kişi var” denildi.

Britanya Kolumbiyası Başbakanı John Horgan, “Eyalet, federal ve yerel yönetimler afetle mücadele ederken insanların ve toplulukların ihtiyaç duydukları yardımı almalarını sağlamak için acil durum personeli ile birlikte çalışıyor” dedi.

OHAL 14 GÜN SÜRECEK

Britanya Kolumbiyası yönetiminin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, OHAL kararının 14 gün süreceği ve gerekirse uzatılabileceği bilgisi paylaşıldı. Bu kararın, selden etkilenenleri korumak ve ihtiyaçlarını karşılamak için koordineli müdahale iletişimini kolaylaştırmak için alındığı belirtildi.

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