Kanada'daki askeri kolej öğrencilerinin üçte ikisi geçen yıl cinsel suistimale uğradı

TORONTO (AA) – Kanada’daki askeri kolejlerde eğitim-öğretim gören askeri öğrencilerin yüzde 68'inin geçen bir yıl içinde cinsel suistimale maruz kaldığı ortaya çıktı.

Kanada resmi istatistik kurumu Statistics Canada’nın açıkladığı son rapor, askeri kolejlerdeki istenmeyen cinsel davranışların önemli boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi.

Kanada resmi haber ajansı Canadian Press’in servis ettiği raporda, askeri öğrencilerin yüzde 68'inin, son bir yıl içinde istenmeyen cinsel davranışlara maruz kaldığı ve "cinsel suistimal" olarak nitelendirilen bu davranışların artış trendinde olduğu bildirildi.

Statistics Canada’nın 512 askeri öğrenci ile görüşmesi sonucunda hazırladığı raporunda, bayan öğrencilerin yüzde 28'inin, Ontario eyaletindeki Kingston Askeri Koleji ile Quebec eyaletindeki Saint-Jean-sur-Richelieu Askeri Koleji’nde "cinsel saldırıya" uğradıkları kaydedildi.

Rapora göre öğrencilerin maruz kaldığı uygunsuz eylemlerin çoğunluğu, aynı kolejlerdeki diğer öğrenciler tarafından gerçekleştirildi.

Öte yandan, raporun Kanada basınında yer almasının ardından Kanada Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, "cinsel suistimalin orduda tolere edilmeyeceği ve kolejlerde sorunu çözmenin yollarının arandığı" belirtildi.

Kanada ordusunda 6 yıl önce artan cinsel taciz iddiaları üzerine Genelkurmay Başkanı General Jonathan Vance, orduda cinsel suistimalin kökünü kazıyacakları sözünü vermiş ve 3 yıl önce askeri kolejleri doğrudan kendi komutası altına almıştı.