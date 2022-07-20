Kanal İstanbul için yapılan tren hattı ihalesi iptal

Halkalı-Ispartakule arasında yapılacak Kanal İstanbul geçişi demiryolu hattı inşaatının, danışmanlık ve mühendislik hizmeti ihalesi iptal edildi. İhalenin, şartnamenin yeniden düzenlenerek rekabet imkanının arttırılması için iptal edildiği açıklandı.

Özlem GÜVEMLİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, geçtiğimiz mart ayında Halkalı-Ispartakule arasındaki Kanal İstanbul Geçişi Demiryolu Hattı’nın inşaatı ile elektromekanik sistemlerinin temini ve yapımı işi için kontrollük, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri için yeterli tecrübeye sahip adayları teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet etti.

Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler, şartnamede belirtilen kriterlere göre sıralanarak teklif vermeye davet edilecekti. Davet edilecek isteklilerin katılımıyla “belli istekliler arasında” ihale gerçekleştirilecekti. Ön yeterlilik değerlendirmesi de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nde 19 Nisan 2022 tarihinde yapılacaktı.

REKABET İMKANININ ARTTIRILMASI İÇİN İPTAL EDİLDİ

Bir süredir “değerlendirme” aşamasında gözüken ihalenin 19 Temmuz itibariyle iptal edildiği duyuruldu. İhaleye düzenleyen kurum iptal nedenini, “İhaledeki teknik ve idari şartnamenin yeniden düzenlenerek rekabet imkanının arttırılması” olarak açıkladı.

7 MİLYON TL ŞARTI

İhale konusu iş kapsamında Halkalı-Ispartakule arası Kanal İstanbul Geçişi Demiryolu Hattının altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon sistemlerinin kurulumu işleri ile ilgili tüm kontrollük, danışmanlık hizmetleri işleri yaptırılacak. İşin süresi başlama tarihinden itibaren 50 ay olarak belirlenmişti.

Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları arasında; 7 milyon TL’den az olmamak üzere bankalarda kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu yer alıyordu. Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son 15 yıl içinde 32 milyon TL tutarından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge de isteniyordu.

İNŞAAT İHALESİ DE İPTAL EDİLMİŞTİ

Bakanlık, danışmanlık hizmeti alacağı demiryolu hattının inşaatı için 2021 yılının haziran ayında pazarlık usulü ile “ivedi” ihale düzenlemişti. İhaleyi 3 milyar 111 milyon 362 bin TL’lik teklifin sahibi Gülermak-Yapı ve Yapı-Taşyapı iş ortaklığı kazanmıştı. Ancak ihale Danıştay 13. Daire tarafından hukuka aykırı bulunarak iptal edilmişti. İhalede gerekli açıklık ve rekabetin sağlanmadığı, “ivedilik” şartını taşımadığı belirtilmişti.

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