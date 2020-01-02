Kanal İstanbul itirazında son gün! Vatandaşlar akın akın dilekçe için geldi





Tüm itirazlara rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İsteseniz de istemeseniz de yapacağız” dediği Kanal İstanbul projesinin ÇED raporuna itiraz da sona gelindi. Mesai bitimine kadar itiraz yapabilecek İstanbullular, yağmura ve soğuğa rağmen İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gelerek dilekçe verdi. O vatandaşlardan 92 yaşındaki Muhahere Baykam “İçme suları tuzlanacak. Karadeniz’in Marmara’nın ekolojik dengesi bozulacak. Buraya yatırılacak milyarlar, işsizlik var. Üretime dayalı yatırım yok. Bütün fabrikalar kapatılmış. Bir tek açılan fabrika yok.“ dedi.