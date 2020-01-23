“Kanal İstanbul iyi çalışılmış bir proje değil çünkü…” – Türkiye’ni Geleceği (22 Ocak 2020)





Türkiye’nin Geleceği programında Evren Özalkuş’un konuğu jeofizikçi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dı. Ercan Kanal İstanbul Projesi ve deprem riskini bütün ayrıntılarıyla anlattı. Program sırasında meydana gelen deprem ise Türkiye’nin deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Tele1'e destek olmak için:

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