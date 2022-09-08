Kanal İstanbul manzaralı 844 konutun inşaatına onay

Kanal İstanbul’un yanı başında TOKİ tarafından inşa edilecek 844 konut için “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı çıktı. Kentin el değmemiş topraklarına yapılacak 115 bin metrekarelik 40 blok konut inşaatının önündeki bir engel daha kalktı.

Özlem GÜVEMLİ

Arnavutköy Baklalı Köyü’nde TOKİ tarafından yapılması planlanan “1.Etap 844 Adet Sosyal Konut, 10 Adet Dükkan ve 1 adet Camii İnşaatı” projesi için mart ayında başlatılan ÇED sürecinde karar çıktı.

Yapılan inceleme sonucunda İstanbul Valiliği tarafından proje için 7 Eylül 2022 tarihinde “ÇED gerekli değildir” kararı verildi.

İnşaatların; Cumhurbaşkanlığı Eylem Planı kapsamında her yıl 100 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacağı belirtiliyor.

40 BLOK DİKİLECEK, 115 BİN METREKARE İNŞAAT YAPILACAK

Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre alanda 115 bin metrekarelik inşaat yapılacak. Alan; “Yenişehir (Avrupa Yakası) Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etap” imar planlarında “Özel Proje Alanı ve Kentsel Gelişme Alanı” fonksiyonuna sahip. Planlanan proje kapsamında 40 adet blokta, 844 adet konut, 8 adet kapıcı dairesi, 10 adet dükkan ve 1 adet camii inşaatı ile çevre düzenlenmesi yapılacak. Blokların yükseklik sınırı 21.50 metreyi geçmeyecek.

Projenin bedeli de 491 milyon 666 bin 296 TL olarak hesaplandı. Hafriyat çalışmalarının 11 ayda tamamlanması, inşaat çalışmalarının 24 ayda bitirilmesi planlanıyor.

KANALA 259 METRE MESAFEDE BULUNUYOR

Proje alanının 259 metre doğusundan Kanal İstanbul geçiyor. Proje alanına 4 km mesafede İstanbul Havalimanı bulunuyor.

İnşaatların yapılacağı alan Sazlıdere Barajı’nın uzun mesafe koruma alanı sınırında yer alıyor.

DİĞER ETAPLARIN ÇED SÜRECİ DEVAM EDİYOR

TOKİ, Arnavutköy Baklalı’da yapacağı ikinci ve üçünce etap toplu konut projelerinin ÇED sürecini de 29 Ağustos’ta başlatmıştı.

ÇED incelemesi süren projede 64 adet blokta toplam bin 337 adet konut yer alıyor.

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