Kanal İstanbul Mu Yapılsın, Fabrikalar Mı Diye Sorunca Ortalık Karıştı !





Türkiye’yi yönetenler “Kanal İstanbul” projesinde ısrarlı görünmektedir. Bu proje, farklı sakıncaları nedeni ile tartışılmaktadır. “Kanal İstanbul” projesinin en önemli yansıması, 1936 yılında yürürlüğe giren ve Boğazlar rejimini düzenleyen Montrö Sözleşmesi’ne ve bu sözleşme ile kurulan jeopolitik denge üzerine yapacağı etki ile ilgilidir. Çünkü, AKP’nin yayın organları “Kanal İstanbul” projesinin önemini anlatmakta ve yetersiz gördükleri Montrö Sözleşmesi’nin bu proje ile değiştirilmesini savunmaktadır.

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