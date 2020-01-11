“Kanal İstanbul projesini yapamayacaklar” – Uğur Dündar ile Demokrasi Arenası (10 Ocak 2020)





Usta Gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Programın bu hafta konukları Prof. Dr. Emre Kongar, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve usta Gazeteci, Orta Doğu Uzmanı Hüsnü Mahalli'ydi. Tele1'e destek olmak için:

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