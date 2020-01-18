“Kanal İstanbul yapılamaz çünkü AKP gidecek” – Uğur Dündar İle Demokrasi Arenası (17 Ocak 2020)

Uğur Dündar'ın bu haftaki konukları; Türk tiyatrosunun ustalarından Müjdat Gezen ve gazeteci Yılmaz Özdil. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online “Kanal İstanbul yapılamaz çünkü AKP gidecek” – Uğur Dündar İle Demokrasi Arenası...