Kanal İstanbul’a ‘mezarlık’ itirazı

Arnavutköy’e bağlı Baklalı köyüne 2014 yılında Büyükşehir Yasası gereği mahalle statüsü verilmiş, Baklalı Mezarlığı da İBB Mezarlıklar Müdürlüğü’ne bağlanmıştı.

Baklalı sakinlerinden Yunus Uysal, “Atalarımızın yerinde rahatsız edilmesini, kaldırılmasını kim ister? Bunun olmasını istemeyiz. Aile büyüklerimizi kaybetmiş olacağız. Ziyaretini de yapamayacağız” diye konuştu.

PROJEYLE İLGİLİ BİZE BİLGİ VERİLMEDİ

Baklalı sakinlerinden Ömer Özkaya, kendilerini ilgilendiren projeyle ilgili sadece basından bilgi alabildiklerini belirterek, “Bir sürü sakıncaları var. Hepimizin yakını orda gömülü. İstanbul ve bizim için iyi olacağını düşünmüyorum. Mezarlığı ben çok önemsemiyorum. Ama kanalı sorun olarak görüyor ve önemsiyorum” dedi.

“AYDINLANMAK İSTİYORUZ”

Ercüment Gülemek isimli bir başka vatandaş da “Kimse bize bilgi vermiyor. Mezarlığın taşınmasını kesinlikle istemiyoruz. Bütün akrabalarımız orada yan yana yatıyor. Kanal projesinde bize kimse bir şey sormadı. Atadan kalma yerlerimiz var. Bunlar ne olacak? Bu konuda aydınlanmak istiyoruz” diye konuştu.