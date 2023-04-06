Kanal İstanbul’da 977 milyonluk konut ihalesi sonuçlandı

Büyük deprem tehdidi altında olan İstanbul’da, Kanal İstanbul projesi tekrar gündemde.

Kanal İstanbul’un çevresinde Arnavutköy Baklalı’da 5 etap halinde inşa edilecek konutlar için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ tarafından başlatılan ihale sürecinde yeni bir gelişme yaşandı…

TOKİ’nin Arnavutköy Baklalı’da 826 konut ve bir adet ilköğretim okulundan oluşan 4. etabın inşaatı için 21 Ekim 2022’de açtığı ihale sonuçlandı.

5 teklifin sunulduğu ihaleyi, 977 milyon 700 bin TL bedel ile Ankara merkezli Yılkanur İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş kazandı. Şirket ile 21 Mart 2023 günü sözleşme imzalandı.

Sözleşmeye göre inşaatlar 2025 yılının başında bitirilecek.

TOPLAM 2.9 MİLYARLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

844 konutluk 1.etabın ihalesi 1 milyar 159 milyon TL’ye Gürtaş Yapı’nın olmuştu. 716 konut ve 10 dükkan oluşan 2.etabın ihalesini de 4’üncü etabın ihalesini kazanan Yılkanur İnşaat, 763 milyon TL’ye almıştı.

Böylece toplam 2 bin 386 konutluk üç etabın inşaatı için yaklaşık 2.9 milyar TL’lik sözleşme imzalanmış oldu.

925 konut, 8 dükkan ve 1 camiden oluşan 5.etap için 25 Kasım 2022’de düzenlenen ihalenin sonucu ise henüz açıklanmadı.

3.ETAP İHALESİ 3 KEZ İPTAL EDİLDİ

TOKİ’nin 621 konut ve 10 adet dükkandan oluşan 3’üncü etap için düzenlediği 3 ihale, iki kez tekliflerin yüksek gelmesi nedeniyle bir kez de teklif veren çıkmaması nedeniyle iptal edilmişti.

En son 13 Şubat tarihinde iptal edilen ihalenin ardından bu etap için yeni ihale tarihinin açıklanması bekleniyor.

1. Etap için 2022 yılında düzenlenen ilk ihale de gelen yüksek teklifler nedeniyle iptal edilmiş daha sonra yeni ihale düzenlenmişti.