Kanal İstanbul’da yeni gelişme: 3. kez iptal edildi

Türkiye’nin 10 kentini vuran deprem felaketi ile gözler büyük deprem beklenen İstanbul’a çevrildi. Kentin güçsüz yapı stokunu depreme karşı güçlendirmek yerine Kanal İstanbul projesine yatırım yapılması yıllardır eleştiri konusu.

Ancak proje gündemden düşmediği gibi henüz inşaat aşamasına da geçilemedi. Kanal İstanbul’un çevresine etaplar halinde inşa edilecek konutlar için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ tarafından başlatılan ihale sürecinde yeni karar çıktı.

Daha önce 2 kez iptal edilen 3’üncü etabın ihalesi, 3’üncü kez iptal edildi.

TEKLİF VEREN ÇIKMADI

TOKİ, 621 konut ve 10 adet dükkandan oluşan 3’üncü etap için ilk ihaleyi 28 Eylül 2022 tarihinde düzenledi. Bu ihale, bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin üzerinde gelmesi nedeniyle iptal edildi.

Bunun üzerine 5 Aralık 2022’de tekrar ihaleye çıkıldı ve bu ihale için de aynı gerekçe ile TOKİ tarafından iptal kararı alındı. TOKİ, 2 Şubat 2023 günü üçüncü kez ihaleye çıktı. İhaleye teklif veren çıkmadı.

Ve TOKİ tarafından 13 Şubat tarihinde alınan karar ile teklif veren istekli çıkmaması nedeniyle ihale üçüncü kez iptal edildi.

2 SÖZLEŞME İMZALANDI

Kanal İstanbul güzergahında inşa edilecek konut projelerinin 844 konutluk 1.etabı için 1 milyar 159 milyon TL’ye 19 Ocak günü TOKİ ile Gürtaş Yapı ile sözleşme imzalanmıştı.

Bu etap için daha önce düzenlenen ihale, gelen yüksek teklifler nedeniyle iptal edilmişti.

716 konut ve 10 dükkan oluşan 2.etabın 13 Eylül 2022’de düzenlenen ihalesinde Yılkanur İnşaat ile 763 milyon TL’ye sözleşme imzalanmıştı.

925 konut, 8 dükkan ve 1 camiden oluşan 5.etap için 25 Kasım 2022’de düzenlenen ihale ile 826 konut ve 1 okuldan oluşan 4.etabın 21 Ekim 2022’de düzenlenen ihalesi hala değerlendirme aşamasında.

İhale sonucu henüz açıklanmayan Kanal İstanbul’a 430 metre mesafedeki 826 konut ve 1 okuldan oluşan 4.etap ile 925 konut, 8 dükkan ve 1 camiden oluşan 5.etap için 30 Ocak 2023 tarihi itibariyle de “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir” kararı verilmişti.