Kanal İstanbul’un Türkiye’ye maliyeti – Türkiye’nin Geleceği (18 Aralık 2019)





Kanal İstanbul stratejik bir yatırım mı, yoksa Cumhuriyet tarihinin en büyük rant projesi mi? Kanal İstanbul güzergahının çevresinde, Katar Emiri'nin annesi dışında kimler arazi aldı? Kanal İstanbul projesi kaç milyar dolarlık bir rant yaratacak? Evren Özalkuş Soruyor, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak Ilmi Ve Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Kantarcı, Esenyurt Üniversitesi Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve ABC Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Sait Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Grup Sözcüsü Tarik Balyalı ve Emekli Koramiral Atilla Kıyat yanıtlıyor. Tele1'e destek olmak için:

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