Kanal yok, konut projeleri başlıyor

2011 yılından beri yapımı gündemde olan ama kendisi ortada olmayan Kanal İstanbul’un çevresine etaplar halinde inşa edilecek konutlar için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ tarafından başlatılan ihale süreci devam ediyor. Defalarca iptal edilen ihale sürecinde geçtiğimiz günlerde bir sözleşme imzalandı.

650 GÜNDE TAMAMLANACAK

Arnavutköy Baklalı’da 844 konut, 10 dükkan ve 1 camiden oluşan 1.Etap için 21 Eylül 2022 günü düzenlenen ihalenin bütün tekliflerin ayrılan ödeneğin üzerinde gelmesi nedeniyle iptal edilmesinin ardından 9 Aralık 2022 tarihinde yeniden ihale düzenlenmişti. İhale kısa süre önce sonuçlandı. 1 milyon 159 bin 534 liralık en düşük teklifin sahibi Gürtaş Yapı Endüstri ve Ticaret A.Ş ihaleyi kazandı. Arslan Paşalı’ya ait şirket ile 19 Ocak 2023 günü sözleşme imzalandı. İnşaatın süresi 650 gün olarak belirlendi.

DİĞER ETAPLARDA SON DURUM

621 konut ve 10 dükkandan oluşan 3.etap için 5 Aralık 2022’de düzenlenen ihale de geçerli teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle iptal edilmişti. Bu etap için yeni ihale tarihi 2 Şubat 2023 olarak belirlendi. 925 konut, 8 dükkan ve 1 camiden oluşan 5.etap için 25 Kasım 2022’de düzenlenen ihale ile 826 konut ve 1 okuldan oluşan 4.etabın 21 Ekim 2022’de düzenlenen ihalesi hala değerlendirme aşamasında. 716 konut ve 10 dükkan oluşan 2.etabın 13 Eylül 2022’de düzenlenen ihalesinde ise Yılkanur İnşaat ile 763 milyon TL’ye sözleşme imzalanmıştı.