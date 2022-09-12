Kandil kuşatıldı, 1349 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK’ya yönelik sınır ötesinde gerçekleştirilen Pençe serisi harekâtlarıyla birlikte Kandil Dağı’nın çevresi TSK tarafından üs ve gözetleme bölgeleriyle kuşatıldı. Operasyonlarda 1349 terörist etkisiz hale getirildi.

Özgür CEBE

PKK’lı teröristlerin önemli barınma alanlarından biri olan ve Türkiye’de gerçekleştirilen yüzlerce kanlı saldırı planlarının yapıldığı Kandil Dağı çevresi TSK‘nın 7/24 yüksek güvenlikli üs bölgeleri ve kule kollarla çevrildi.

Pençe 1, 2, 3, Pençe Kartal 1 ve 2, Pençe Kaplan, Pençe Şimşek, Pençe Yıldırım ve son olarak Pençe Kilit adıyla sınır ötesinde son dört yıldan bu yana gerçekleştirilen Pençe serisi operasyonlarında 1349 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yıl 17 Nisan’da başlayan Pençe Kilit harekâtında ise şimdiye kadar 334 terörist etkisiz hale getirilirken, PKK’lı teröristler için artık sınırların ötesinde barınmak bile güvenli liman olmaktan çıktı.

PENÇE 1-2-3 OPERASYONLARI

SÖZCÜ’nün Milli Savunma Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre süreç şöyle gelişti: Kandil’e açılan kapı olarak bilinen Hakurk Vadisinde 27 Mayıs 2019’da Pençe–1 operasyonu başladı. Şekif Dağı, Lolan Suyu, Rewanduz ve Selek bölgeleri temizlendi. 12 Temmuz 2019’da harekatın kapsamı Kandil eteklerindeki Bradost alanı olarak bilinen Erbil’in Soran İlçesinin Sidekan beldesine kadar genişledi ve Pençe–2 operasyonu start aldı.

Harekâtta Erbil’deki Konsolosluk görevlimiz Osman Köse’nin katil zanlılarından 3 Milyonluk Mavi listede aranan Botan kod adlı Hacı Kurhan, Metin Akgün ile KCK Yürütme Konseyi üyesi 10 Milyonluk kırmızı listede aranan Pelşin kod adlı Gülizar Tural, Dr. Jiyan Garzan kod adlı Saliha Kaytar’ın da aralarında yer aldığı üst düzey teröristler öldürüldü.

MAHMUR SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ

23 Ağustos 2019’da bu kez Hakkâri-Şırnak sınır hattındaki Haftanin-Sinaht Vadisinde Pençe–3 harekâtı için düğmeye basıldı. Bu harekâtta da kırmızı bültenle aranan Kawa Garzan kod adlı Nedim Karakulak ile Mahmur Kampı sorumlusu Galya Bekir MİT’in nokta operasyonuyla öldürüldü.

PENÇE KARTAL-1, 2 VE PENÇE KAPLAN

15 Haziran 2020’de 35 savaş uçağıyla Pençe Kartal-1 harekâtı başladı ve eş zamanlı Irak’ın Sincar, Suriye Hasekiye bağlı Kamışlı yakınlarındaki Karaçok Dağı, Irak’taki Kandil, Mahmur, Sincar, Haftanin ve Zap Kamplarına harekât düzenlendi. 81 kamp ve eğitim alanı yerle bir edildi. köşeye sıkışan terör örgütüne 17 Haziran 2020 günü bu kez Pençe Kaplan harekâtı başlatıldı.

Şırnak Uludere’nin karşısındaki Haftanin, Kanimasi, Amediye, Şeladiz, Sinaht ve Derkar bölgelerine düzenlenen harekâtta 17 kamp ve barınma alanı imha edildi. 10 Şubat 2021’de bu kez Duhok’un Amediye İlçesi yakınlarındaki Gara Dağına Pençe-Kartal-2 operasyonu yapıldı. Terör örgütünün önemli lojistik ve ikmal yolu hattındaki birçok hedef yerle bir edildi.

PENÇE ŞİMŞEK VE PENÇE YILDIRIM

24 Nisan 2021’de Hakkari-Şırnak sınır hattındaki Metina, Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerine eş zamanlı Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonu yapıldı. Aralarında Hakurk sorumlusu 10 Milyonluk kırmızı listede aranan Murat Kalko ile KCK Yürütme Konseyi üyesi Ali Novruzi’nin de bulunduğu teröristler etkisiz hale getirildi. PKK’nın varlık göstermeye çalıştığı tüm bölgelere gerçekleştirilen başarılı harekâtların ardından Irak Bölgesel Kürt yönetimiyle de terör örgütü PKK’ya karşı ortak tavır alınması yönünde mutabakata varıldı.

HALEN DEVAM EDEN PENÇE KİLİT…

17 Nisan 2022’de ise Pençe Kilit operasyonu Zap, Avaşin ve Basyan’da başlatıldı. Halen devam eden bu harekâtta terör örgütüne ciddi darbe vuruldu. Terör örgütü, sınır hattından 30 kilometre derinlikte bile güvenli bulmadığı alanlardan daha iç kesimlerdeki Kandil’e çekilse de Mehmetçik burada da rahat bırakmadı.

Kandil’e açılan tüm yollar ve hâkim tepelere kalıcı yüksek güvenlikli kuleler ve üs bölgeleri inşa edilmesi terör örgütü PKK’nın planlarını alt üst etti. 90’lı yıllarda sınır ötesi harekâtlar 35-40 günle sınırlı tutulurken harekât bittikten sonra Mehmetçik geri dönüyor ve teröristler, terk ettiği bölgelere yeniden yerleşiyordu. Pençe harekâtlarıyla teröristlerden temizlenen Kandil’i çevreleyen 17 ayrı noktaya gözetleme noktaları ve üs bölgeleri kuruldu.

MİT’İN SİNYAL ALDIĞI YERLERE ÜS BÖLGELERİ İNŞA EDİLDİ

MİT Dış Operasyonlar Başkanlığı ile Sinyal İstihbaratı Başkanlığı, harekât yapılan noktalara ve PKK’nın faaliyet gösterdiği bölgelere üs bölgeleri kurulması benimsendi. Dışişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı, Irak Bölgesel yönetimiyle vardıkları ortak mutabakat sonucu Peşmerge İstihbarat gücü Parastin’in de desteğiyle üs bölgeleri faaliyete geçirildi. Teröristlerin barınma alanlarını 7/24 gözetlemek, hareket tarzını izlemek, silah depoları ve finans kaynaklarını tespit etmek için Mehmetçik yüksek güvenlikli bölgelerde görev alıyor.

İŞTE KANDİL’E KURULAN O ÜS BÖLGELERİ

Kandil’i içine alan Bradost bölgesine şimdiye kadar 31 üs bölgesi ve karakol kuruldu. Erbil’in Sidekan ve Rewandüz kasabası yakınlarındaki Zini Werte, Helemond, Xiwaru’ya 5 keşif, dinleme ve gözetleme merkezi kuruldu. Kandil’deki Hasan Bey tepesine 3 ayrı gözlem noktası, 3 bin 607 metre yükseklikteki Helgurt Dağına 5 karakol ve gözetleme noktası inşa edildi. Bu dağ Kandil’i de içine alan Erbil ile Halepçe kentleri arasında kalan İran sınırında yer alıyor.

Erbil’in Çoman İlçesine bağlı Hacı Ümran kasabasına bağlı Huşkan Köyünde 3 gözetleme noktası kuruldu. Huşkan Köyünden teröristlere kamyonlarla kuru gıda, bakliyat ve lojistik gidiyordu. Kandil’in dört yakasına düşen Maximan, Dolan, Rayat, Bedre Zerde, Şereya, Delzer, Balayan, Qesre, Bocar, Kolitar, Merge, Mamerut, Xanek, Berdeboşkan ve Balakayati köylerine karakol ve üs bölgeleri kuruldu. Bu karakollara ağır silah ve Peşmerge gücü takviyesi yapıldı. Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı seçkin birliklerimiz bu karakollarda 7/24 görev alıyor. Dinleme, gözetleme faaliyeti doğrultusunda MİT ve TSK ortak nokta operasyonlarıyla uydu üzerinden işaretlenen noktalar anında vuruluyor.

ÇÖZÜM SÜRECİNİN BİTİŞİNDEN BUGÜNE 35 BİN TERÖRİST

MSB rakamlarına göre, hükümetin terörü sonlandırmak için başlattığı çözüm sürecinin bittiği tarih olan 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar yapılan operasyonlarda 35 bin 886 terörist etkisiz hâle getirildi. 5 aydan beri devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda ise şimdiye kadar 334 teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

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