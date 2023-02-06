Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener: 17 Ağustos’tan sonraki en büyük deprem

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedildi.

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 10 ili vuran deprem fırtınası hakkında CNN Türk’te önemli açıklamalarda bulundu…

Prof. Dr. Haluk Özener, şu açıklamayı yaptı:

*Aslında deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep il sınırlarının birleştiği yerde oluyor.

*Depremin büyüklüğünü 7.4 olarak verdik. Saat 04:17’de oldu. Doğu Anadolu fayı üzerinde, geniş bir alanda olan bir deprem. 180 km’lik fayı kırabileceği tahmin ediliyor.

*Bu deprem 17 Ağustos 1999 depreminden sonra en büyük deprem. Maalesef o büyüklükteki depremi yeniden yaşıyoruz.

*Hep “Marmara’da deprem ne zaman olacak” diyorduk. Türkiye’de yaşıyorsak maalesef bu depremlere hazır olmamız gerekiyor.