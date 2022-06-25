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Kandıra’da 4 plaj dışında denize girmek yasaklandı

Yazan:
Alaturka Online
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Karadeniz kıyısındaki Kandıra ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 plaj dışında denize girmek yasaklandı.

Yayınlanma: 11:35 – 25 Haziran 2022 Güncellenme:

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Kandıra’da 4 plaj dışında denize girmek yasaklandı

İstanbul’a yakınlığı nedeniyle günübirlik tatilcilerin uğrak noktası, Karadeniz kıyısındaki Kandıra’da, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle kaymakamlık tarafından karar alındı.

Kandıra Kaymakamlığı’nın sosyal medya hesabından, olumsuz deniz ve hava şartları nedeniyle Bağırganlı, Seyrek, Kerpe ve Kovanağzı plajları dışında denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu duyuruldu. (DHA)

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