‘Kanlı 1 Mayıs’ın kurbanları Taksim’de alındı

1 Mayıs Tertip Komitesi, 1 Mayıs 1977’de hayatını kaybedenleri anmak için saat 11.00’da Kazancı Yokuşu’nda bir araya geldi.

DİSK’in öncülüğünde, KESK ve TMMOB’un da aralarında bulunduğu bazı STK temsilcilerinin yer aldığı gruptakiler, ellerinde “Yaşasın 1 Mayıs” yazılı pankart ve kırmızı karanfillerle Kazancı Yokuşu’nda toplandı. Çeşitli sloganlar atan grup, olaylarda yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundu.

Burada konuşan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, her yıl burada olmanın ve 1977’de hayatlarını kaybedenleri anmanın sadece bir anıyı ve geleneği yaşatmak olmadığını belirterek, “Bu aynı zamanda geleceğe dair, aynı zamanda ülkemizin aydınlık geleceğini kurmaya dair kararlılığımız ve irademizi ortaya koyması açısından da önemli.” diye konuştu.

Gruptakiler, Çerkezoğlu’nun konuşmasının ardından anıtın önüne alkışlar eşliğinde karanfil bıraktı. Katılımcılar daha sonra ayrı gruplar halinde Şişhane’ye geçerek 1 Mayıs 1989’da hayatını kaybeden Mehmet Akif Dalcı için anma töreni gerçekleştirdi.

Öte yandan polis ekipleri, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi’nin girişleri, Gezi Parkı çevresi ve Cumhuriyet Anıtı’nın etrafını bariyerlerle kapatarak yoğun güvenlik önlemi aldı.