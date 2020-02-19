Kanlı pusu… Tam o an!

İsmi henüz belirlenemeyen bir kişi iddiaya göre daha önceden husumetli olduğu Abdil E.’nin (31) evinin önüne gitti. Burada duvarın arkasında saklanan şahıs, evine girmek üzere olan Abdil E.’ye pompalı tüfekle üst üste ateş açtı. Olay anı güvenlik kamerasına anbean yansırken, şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve ağır yaralandığı belirlenen Abdil E. tedavisi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Vücuduna 20 saçma isabet ettiği öğrenilen Abdil E.’nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Olayın ardından bölgede inceleme başlatan polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak yakaladıkları şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)