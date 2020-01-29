Kanser hastalığı kimlerde görülür? – Sağlık Masası (23 Ocak 2020)





Ufuk Tezemir'in sunduğu Sağlık Masası'nın konuğu Prof. Dr. M. Gürkan Arıkan. Sağlık Masası'nın bugünkü konuları Kanser hastalığı kimlerde görülür, Jinokolojik kanserler nelerdir ve Kanser hastaları çocuk sahibi olabilirmi. Tele1'e destek olmak için:

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