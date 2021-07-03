Kanser tedavisi gören Boğaç Aksoy: Şu an benden mutlusu yok

Türkiye’nin en uzun soluklu dizilerinden ‘Arka Sokaklar’ın genç oyuncularından Boğaç Aksoy, geçen ay Instagram hesabından lenfoma kanserine yakalandığını duyurmuştu.

Tedavi görmeye başlayan 32 yaşındaki oyuncu, son durumuyla ilgili bilgi verdi.

“TEDAVİMİZ SONUÇ VERDİ”

Boğaç Aksoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Mücadelemiz daha bitmedi ama çok az kaldı Allah’ın izniyle yenen taraf biz olacağız. Bu tarif edilemez bir duygu. Hayatta kim olursanız olun düşebilirsiniz ama ayağa kalkıp yolunuza devam etmesini bilmek gerekiyor.

* Bu dönem öyle bir dönem oldu benim için. Kendimdeki gücü yeniden keşfettim. Yeni bir sayfa açıp hayata, işime, sevdiklerime dört kolla sarılacağım. Bu dönem insana inanılmaz bir farkındalık katıyor.

* Çok büyük, zor ama unutamayacağım bir tecrübe oldu. Sizlerin varlığı, sevginiz ekstra güç verdi. Sayenizde moralim hep yüksekti. İyi ki varsınız.

* Şükürler olsun ki tedavimiz de sonuç verdi. Şu an benden mutlusu yok. Hepiniz Allah’a emanet olun canlarım. Dualarım sizinle, sizlerin de benimle olsun.

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