Kanser tedavisi gören Gülay’dan yeni haber

90’larda çıkardığı ‘Cesaretin Var Mı Aşka’ isimli şarkısı ile bir döneme damga vuran Gülay Sezer, Instagram hesabından müjdeli haberi duyurdu. Sayfasındaki paylaşımında ‘Tedavim sonrası ilk konser… Hastalığım süresince ilgisini ve desteğini esirgemeyen Devlet erkânına, televizyoncu ve haberci dostlarıma, duyarlı canım arkadaşlarıma, sanatçı kardeşlerime, dualarını esirgemeyen başımın tacı sevenlerime sonsuz sevgi ve saygımla’ mesajını yazdı.