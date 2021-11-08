Kanser tedavisi sona eren Canan Ergüder’den yeni paylaşım

Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, geçen günlerde tedavisinin tamamlandığını açıklamıştı. Oyuncu, sosyal medya hesabından son halini takipçileriyle paylaştı.

Uzun süredir kemoterapi gören oyuncu Canan Ergüder, tedavisini tamamladı.

Hastalık sürecinde eşi Kenan Ece başta olmak üzere tüm sevenlerinden destek gören Ergüder, sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri sık sık takipçileriyle paylaşmıştı.

“İÇİMDE YAŞAYAN BİR ÇOCUK VAR”

Saçlarına veda etmek durumunda kalan 44 yaşındaki oyuncu, son olarak Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını paylaştı.

Ergüder, paylaşımına “İçimde yaşayan bir çocuk var adlı çalışma” notunu düştü.

“DUŞ ALIRKEN FARK ETTİM”

Geçen günlerde katıldığı pcanlı yayında kemoterapi ve radyoterapisinin bittiğini söyleyen Canan Ergüder, duş alırken memesinde daha önce olmayan bir şey hissettiğini ve doktora gittiğini söylemişti.

Kanser haberini aldığında kalbinin sıkıştığını söyleyen Canan Ergüder, “İlk önce çocuğum aklıma geldi. Ölmek istemiyorum diye düşündüm” ifadelerini kullanmıştı.

“ÇALIŞMAK İYİ GELDİ”

“Oğlum Demir’e ileride elinde bana dair bir şeyler olmasını istediğim için notlar yazıyorum” diyen oyuncu, “Tümörün agresif olduğunu söylediler ve ameliyat olacağım sürece kadar çalıştım. Operasyondan bir hafta sonra sete gittim. Çalışmak iyi geldi” şeklinde konuşmuştu.

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