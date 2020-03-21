Kanser tedavisi sürerken 14. albümünü çıkardı

ANKARA (AA) – YEŞİM SERT KARAASLAN – Taverna müziğinin önemli isimlerinden Kadir Sezer, Kronik Lenfositer Lösemi (KLL) hastalığını müziğe sarılarak yendi.

Profesyonel müzik hayatına ara veren ve 10 yıldır albüm yapmayan Sezer, kök hücre nakli olduktan sonra evde geçirdiği 6 aylık süre içinde bestelerini tamamlayarak 14. albümünü çıkardı.

Genellikle orta yaşta veya sonrasında görülen, kemik iliği ve kanın yavaş seyirli kanseri olarak tanımlanan, beyaz kan hücreleri olan lenfositlerin kemik iliği, kan ve lenf düğümlerinde kontrolsüz ve anormal sayıda artmasıyla oluşan Kronik Lenfositer Lösemi hastalığını yenen 67 yaşındaki Kadir Sezer, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Yıllarca piyanist şantörlük yaptığını, aynı zamanda elektrik mühendisi de olduğunu belirten Sezer, ancak mesleğinin yerine sanatçılığı tercih ettiğini dile getirdi.

Sezer, çocukluğundan itibaren hep müziğin içinde olduğunu ifade ederek, "5 yaşındayken mahalle sakinlerine şarkı söylerdim. İlkokul 3. sınıfta mandolin çalmaya başladım. Ardından piyano, klasik-elektronik gitar, bateri ve bağlama çalıyorum." dedi.

Lise yıllarında kurdukları Halikarnas müzik grubunun ardından üniversite döneminde de farklı gruplarla çeşitli mekanlarda sahne aldığını dile getiren Sezer, gündüz okul, gece müzikle iç içe olduğunu söyledi.

– "Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Nejat Alp'le çalıştım"

Sezer, üniversite yıllarında tanıştığı eşi ile evlendikten sonra onun isteği üzerine bıraktığı müziğe bir süre sonra yeniden döndüğünü belirterek, profesyonel müzisyenliğe giden yolculuğuna ilişkin şunları anlattı:

"Müziğe dönmek istediğimi söyledim. Eşim de 'Tekrar bırak dersem bırakacak mısın?' dedi. Ben de bırakacağımı söyledim ama bir daha bunu istemedi. O yıllarda piyanist şantörler çok popüler olmaya başlamıştı. Eşimin bileziklerini satarak bir org aldım ve o andan itibaren artık piyanist şantör olarak hayatıma devam ettim. Ankara, İstanbul, Antalya'nın en lüks gazinolarında dönemin önemli isimlerinden Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Nejat Alp gibi sanatçılarla birlikte yan yana çalıştım."

50 yıldır profesyonel müzik yaşamının içinde olduğunu söyleyen Sezer, bugüne kadar onlarca albüm hazırladığını ve tekliflerin tamamının firmalardan geldiğini kaydetti.

– "Bu süreçte tutunduğum en önemli şey müzik"

Kanser olana kadar ciddi sağlık sorunu yaşamadığını dile getiren Sezer, şunları söyledi:

"Bir gün akşam sahne almaya giderken sendelemeye başladım ve bu durum her gün artmaya başladı. Hekime başvurduğumda 57 yaşındaydım ve Kronik Lenfositer Lösemi tanısı konuldu. Tanı konulduğunda hiçbir şey hissetmedim ama çok önemli bir durum olduğunu anladım. Eve geldiğimizde stüdyoma çıktım ve müzik çalışmalarıma devam ettim. Ailem yanıma gelip doktorun ne dediğini anlayıp anlamadığımı sordu. Ben de bildiğimi söyledim ama korku duymadım. Çünkü, öğrendiğim andan itibaren kendime sürekli hastalığı yeneceğimi söyledim."

2 sene devam eden kemoterapi ve yine 2 yıl süren farklı ilaç tedavisinden olumlu sonuç alınmaması üzerine Sezer, kök hücre nakli yapılmasına karar verildiğini ifade etti.

Kadir Sezer, kardeşinden yapılan nakille sağlığına kavuştuğunu belirterek, bu süreçte tutunduğu en önemli şeyin müzik olduğunu aktardı.

– "Tek dostum enstrümanlarım oldu"

Tedavi sürecinde enfeksiyon riskinin önlenebilmesi için sahne hayatını sonlandırdığını ve tüm müzik çalışmalarını stüdyosunda yaptığını söyleyen Sezer, sözlerine şöyle devam etti:

"6 ay kimse ile görüşemeyeceğim, eve dahi kimseyi kabul edemeyeceğim söylendi. Tek dostum enstrümanlarım oldu. Son albümümü yaklaşık 10 yıl önce yapmıştım. İlik nakli olduğum ve evde oturmam gerektiği dönemde İstanbul'dan bir firma tekrar taverna müziğini canlandırmak istediklerini belirterek bana albüm yapmak istediklerini ilettiler. Ben de kabul ettim. Nakil sonrası dönemde evimdeki stüdyomda bestelerimi yaptım. 6 ayda 'Hayalin Gözlerimde' isimli albümümü tamamladım. Albümdeki 13 şarkının 6'sının bestesi bana ait. Hayatımda müziği hiç bırakmadım. Bu dönemde müziğe daha çok sarıldım."

Sezer, rahatsızlandıktan sonra, hayatın her anını güzel yaşamaya özen göstermek gerektiğini çok daha iyi anladığını dile getirdi.

Beste yapmaya devam ettiğini belirten Sezer, "Bestelerim bir albüm yapacak seviyeye geldiğinde yeni bir albüm yapacağım." dedi.

– "Artık kötü günler bizi beklemiyor olacak"

Sezer'in eşi Bilge Sezer de, 42 yıllık evlilik hayatları boyunca her zaman eşinin yanında olduğunu söyledi.

Kök hücre nakli sonrası eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu, şimdi immunoterapi aldığını aktaran Sezer, "Bu süreci onunla birlikte yaşadık. Hep el ele verdik. İnşallah artık kötü günler bizi beklemiyor olacak. Eşimin sahne aldığı dönemlerde her akşam evde kendisinin dönmesini beklerdim. Ömrüm onu beklemekle geçti. Hastalandığında da 'Ben senin bundan sonra da yanındayım. Birlikte yeneceğiz, dostlarımız ve torunlarımızla güzel günler bizi bekliyor olacak.' diye söylemiştim. O da sebat gösterdi. Çok uzun süre de inşallah yine birlikte olacağız." değerlendirmesinde bulundu.