Kanserde ‘Farkındayım’ projesi etkinlikleri yarın başlıyor

Tüm dünyada 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Günü olarak kabul edilmekte ve çocukluk çağı kanserleri simgesel olarak altın rengi ile sembolize edilmektedir. Dünya da her yıl yaklaşık 300 bin ve ülkemizde her yıl yaklaşık 3 bin çocuk ve adölesan kanser tanısı konulmakta.

ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ

Özellikle önlenebilir olmayan çocukluk çağı kanserlerinde erken tanı çok büyük önem kazanmakta. Erken tanı konusunda ailelere ve okullara verilecek eğitim ile çocukluk çağı kanserlerinin zamanında tanınması ve daha etkin tedavisi mümkün olabiliyor.



1 HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK

Çocukluk Çağı Kanserlerine yetişkinlerin dikkatini çekmek amacıyla 15 Şubat’ta başlayacak ‘Farkındayım’ projesi bir hafta boyunca söyleşi ve çeşitli etkinliklerle devam edecek. Proje önümüzdeki aylarda da okullarda yapılacak etkinliklerle öğrencilere ve ailelerine ulaşmayı hedefliyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki açılış töreninde Osman Bahri Turgut’un “Hayat Bir Nefestir Aldığın Kadar…” fotoğraf sergisi de yer alacak.

İş insanı Osman Bahri Turgut’un fotoğrafları çocuklar yararına satılarak kampanyaya destek sağlanacak. Ayrıca “Çocukların Gözünden Kanser’ resim sergisi de etkinlik kapsamında yer alacak.

AÇILIŞ PROGRAMI

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat Amfisi (Türkçe Tıp Binası)

15 Şubat 2020 Cumartesi

13:00- Osman Bahri Turgut Fotoğraf Sergisi ve ‘ Çocukların Gözünden Kanser’ Resim Sergisi

13.30- Açılış