Kantincilerden üç boyutlu film şikayeti

Mersin Büfeciler ve Kantinciler Odası, Mersin genelinde okullarda çocuklara gösterilen 3 boyutlu filmlere tepki gösterdi. Oda tepkisini valiliğe yazdığı şikayetle dile getirdi. Valilik ise daha sonra odanın yazısını milli eğitim vasıtasıyla okullara gönderdi.

“İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNABİLİR”

Mersin genelinde okullarda çocuklara 3 boyutlu film gösterilmesine tepki gösteren Mersin Büfeciler ve Kantinciler Odası, Mersin Valiliği’ne yazılı şikayette bulundu. Odanın şikayetinde, film izlemenin çocukların zihinsel ve bedensel olarak gelişmelerine hiçbir katkıda bulunmadığı dile getirildi. Ayrıca çocukların göz sağlığını bozduğu ifade edilen yazıda, kullanılan gözlüklerin dezenfekte edilmemisine ve maddi eksikliklere vurgu yapıldı. Gönderilen yazıda ayrıca film izleyen çocukların,”psikolojik olarak yalnızlaşma, hırçınlık ve intihar girişiminde bulunması” gibi olumsuz etkiler yaratabileceği uyarısında bulunuldu.