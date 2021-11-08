Kanye West 22 yaşındaki model sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Kim Kardashian ile ayrılık sürecinde olan dünyaca ünlü R&B yıldızı Kanye west, yeni bir aşka yelken açtı. Boşanma arifesindeki ünlü isim 22 yaşındaki model Vinetria ile birlikte görüntülendi.

Kim Kardashian’dan boşanma aşamasında olan ünlü rap şarkıcısı Kanye West’in, 22 yaşındaki Vinetria adlı modelle yeni bir aşka yelken açtı. Üç çocuk babası rap yıldızı Vinetria ile basket maçında görüntülendi.

Kardashian’ın son yılların parlayan komedyeni Pete Davidson ile yeni bir ilişkiye başladığı gündemdeydi. Bu durum West’i rahatsız etmiş ve ünlü isim açıklamasında “Bu, benim için bir şaka değil. Henüz boşanmadık bile. Çocuklarım ebeveynlerinin bir arada kalmasını istiyor. bizim birlikte olmamızı istiyorlar” demişti.

West ve Vinetria bu açıklamaların ardından görüntülendi. İngiliz Daily Mail gazetesine açıklama yapan West’e yakın kaynaklar, Kardashian ve Davidson dedikodularının ardından West’in bu görüntüyü verdiğini öne sürdü. Konuya dair Kanye West cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

İkili, Cumartesi günü Donda Akademi’nin Minneapolis’teki basketbol maçında, seyirci koltuklarında görüntülendi. Vinetria ayrıca, ünlü şarkıcının Miami’de Drink Champs adlı podcast yayına katıldığında da yanındaydı. O programda West’e Kardashian’ın yeni ilişkisi hakkında soru sorulduğunda, “O hala benim karım” yanıtını vermişti.

Vinetria’nın ayrıca Kanye West’in düzenlediği ‘Sunday Service’ etkinliğine de katıldığı öğrenildi.

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