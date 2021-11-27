Kanye West, Kim Kardashian’dan vazgeçmemekte kararlı

Kanye West, uzun süredir ayrı yaşadığı karısı Kim Kardashian’dan vazgeçmiyor. West, son olarak Instagram hesabından Kardashian ile öpüşürken verdikleri bir pozu paylaştı.

Sozcu.com.tr

44 yaşındaki rapçi, karısı Kim Kardashian’ın boşanma davası açmasına ve Pete Davidson’la hayatına devam etmesine rağmen, cuma sabahı Instagram Story’de 41 yaşındaki Kardashian’ı öptüğü eski siyah beyaz bir fotoğrafını yayınladı.

West ayrıca, “Kanye West, Tanrı’nın Kim ve Onu Bir Araya Getireceğini, Milyonlara İlham Vereceğini Söylüyor” başlıklı bir yazının ekran görüntüsünü paylaştı ve hem Kardashian’ı hem de web sitesini etiketledi.

West, “Hatalar yaptık. hatalar yaptım. Bir koca olarak herkesin önünde kabul edilemez şeyler yaptım, ama şu anda, her ne sebeple olursa olsun bunu değiştirmek için buradayım” dedi.

“EVE DÖNMEM GEREKİYOR”

West, çocuklarıyla olan ilişkisine de değinerek, “Mümkün olduğunca çocuklarımın yanında olmalıyım. Yani, evden çıktığımda, evin hemen yanında bir evim var. Hemen yanlarında olmak için her şeyi yapıyorum. Bunu en aklı başında, en sakin şekilde ifade etmeye çalışıyorum ama eve dönmem gerekiyor” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Ancak Kardashian, evliliklerini geçmişte bırakmış gibi. Bir süredir Saturday Night Live komedyeni 28 yaşındaki Pete Davidson ile birlikte.

Davidson daha önce Ariana Grande ile nişanlıydı ve Kaia Gerber, Kate Beckinsale ve Phoebe Dynevor gibi aktrislerle ilişki yaşadı.

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