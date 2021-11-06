Kanye West, Kim Kardashian’ı Instagram’da takipten çıkardı

Kim Kardashian’ın Pete Davidson ile ilişki haberleri basına yansıdıktan sonra West’ten yeni bir hamle daha geldi. Eski karısını Instagram’da takipten çıkardı.

Sozcu.com.tr

Geçtiğimiz şubat ayında yedi yıllık evliliklerini bitirmek üzere işlemlere başlayan Kim Kardashian, bu süreçte ünlü rapçiye destek olmaya devam etse de yeni bir ilişkiye “hayır” diyemedi.

Saturday Night Live’da yer alan son zamanların parlayan komedyenlerinden Pete Davidson ile bir süredir birlikte olan Kim Kardashian’a, Kanye West kayıtsız kalamadı. Katıldığı bir podcast programında Kardashian ile henüz boşanmadıklarını, birlikte olmak istediğini söyleyen West, şimdi de eski karısını Instagram’da takipten çıkardı.

West ve Kardashian ayrılık haberlerinden sonra arkadaşlıklarına devam etmiş, hatta ünlü rapçinin Kardashian’ı aldattığıyla ilgili haberler çıkmasına rağmen West’in yeni albümü Donda’nın tanıtımında Kardashian çocuklarıyla birlikte yer almıştı.

Ancak Kardashian, katıldığı Saturday Night Live’da şov gereği Pete Davidson’ı öpünce ve Davidson ile el ele görüntüleri basına yansıyınca West’in çıkışıyla karşılaştı.

West katıldığı podcast programında Kardashian için “eşim” demeye devam ederken, henüz ayrılmadıklarını, çocukların beraber olmalarını istediğini söyledi. Ancak Kardashian’ın Davidson ile ilişki haberleri daha fazla yansımaya başlayınca West bu defa Instagram’da Kardashian’ı takipten çıkardı.

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