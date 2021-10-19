Kanye West’in yeni ismi mahkemeden de onay aldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West, geçtiğimiz aylarda isminin değişmesi için mahkemeye başvurmuştu. West’in isteği nihayet kabul edildi. Los Angeles yargıcı pazartesi günü, rapçinin talep ettiği gibi isminin “Ye” olmasına karar verdi.

Tam adı Kanye Omari West olan rapçi, isim değiştirme isteğini 24 Ağustos’ta bir dilekçe sunarak beyan etmişti. West’in isteğine mahkemeden nihayet cevap geldi. Artık ünlü rapçi Ye olarak anılacak.

West, isim değişikliği ile ilgili isteğini ilk defa 2018 yılında Twitter’daki bir paylaşımında duyurmuştu:

“Resmi olarak Kanye West olarak bilinsem de ben Ye’yim.”

2018’de attığı bu tweet ile hayranlarını şaşırtsa da West, aynı yıl Ye ismiyle bir albüm de çıkarmıştı.

West, isim değişikliğinin arkasında kişisel nedenler olduğunu söylese de bu değişimin Kim Kardashian ile ayrılığından sonra olması dikkat çekti. Ye, geçtiğimiz günlerde de “Monster Lake” olarak bilinen 3.800 dönümlük Wyoming çiftliğini 11 milyon dolara satışa çıkarmış ve bu adımları “Kardashian ile anılarından kurtulmak istiyor” olarak yorumlanmıştı. West, geçen haftalarda da Kardashian ile paylaştığı 60 milyon dolarlık evi Hidden Hills evini Kardashian’a verdi.

Çiftin son zamanlarda West’in yeni albümü Donda’nın tanıtımında ve televizyon programında birlikte görülmesi, “yeniden bir araya mı geliyorlar” dedikodularını getirse de çifte yakın kaynaklar böyle bir durum olmadığını bildirdiler.

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