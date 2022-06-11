Kanyonda mahsur kalan 10 sporcudan 6’sı kurtarıldı

Birçok ilde olduğu gibi Aydın merkezi ve ilçelerinde yağmur etkili oldu. Aydın Valiliği akşam saatlerinde şiddetli yağmurun bilançosunu açıkladı. Söke ilçesi Yamaç kanyonunda mahsur kalan 10 sporcudan 6’sı jandarma arama kurtarma timi (JAK) ve Sahil Güvenlik helikopterleri tarafından kurtarıldığı, 4 kişinin ise kurtarma çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.

Latif SANSÜR

Aydın’da aniden bastıran sağanak yağış il merkezi ve ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Aydın Valiliği il merkezi ve ilçelerinde şiddetli yağışların yol açtığı bilançoyu akşam saatlerinde açıkladı. Bardaktan boşalırcasına gerçekleşen yağışta cadde ve sokaklar dereye döndü. Aralıklarla üç kez yağan ve etkili olan yağmur nedeniyle birçok cadde ve sokak trafiğe kapandı. Özellikle Nazilli, Kuşadası ve Söke’de bazı evleri ve iş yerlerini su bastı. Kırsal mahallelerde suya kapılan bir çok hayvan telef oldu. Tarım arazileri suların altında kaldı.

10 SPORCU MAHSUR KALDI

Valilik, şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle Söke’de Yamaç Kanyonu’nda 10 sporcunun mahsur kaldığını duyurdu. Jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda mahsur kalan 10 sporcudan 6’sı Jandarma Arama Kurtarma timi (JAK) ve Sahil Güvenlik helikopterleri tarafından kurtarıldı. Kalan 4 kişiyi kurtarma çalışmalarına AFAD ekipleri tarafından devam edildiği açıklandı.

VALİLİK BİLANÇOYU AÇIKLADI

Aydın Valiliğinden gece saatlerinde yapılan yazılı açıklamada il genelindeki bilanço şu ifadelerle kamuoyuna duyuruldu;

* “İlimizde 11 Haziran 2022 günü 06.00-17.00 saatleri arasında metrekareye yer yer 61 kg. – 68 kg. ve 118 kg. olmak üzere yağan yağmur sebebiyle oluşan su baskınlarına yönelik olarak 112 Acil Çağrı Merkezine saat 15.00 itibariyle ihbarlar gelmeye başlamıştır.

* Gamer biriminde eş zamanlı kriz merkezi oluşturulmuştur. İtfaiye birimine 343, Sağlık birimine 164, Jandarma birimine 23, Emniyet birimine 81, AFAD birimine 42 olay bildirilmiştir.”