Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği yayımlandı

ANKARA (AA) – Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, Kapadokya alanında, turizm amaçlı sportif faaliyette bulunacak turizm işletmelerinde aranacak nitelikler, izin ve yeterlilik belgelerinin düzenlenmesi, parkurların tespit edilmesi ile turizm amaçlı sportif faaliyetlerin denetimi, uyulması gerekli yükümlülük ve yasaklar ile yeterlilik ve izin belgelerinin iptaline ilişkin usul ve esaslar ile uygulanacak idari para cezaları belirlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatınca düzenlenen faaliyetler ile ilgili mevzuata uygun faaliyet gösteren spor kulüpleri ve ilgili spor federasyonlarının düzenleyecekleri ulusal ve uluslararası faaliyetler ise yönetmeliğin kapsamı dışında yer aldı.

Buna göre, genel ve özel şartlar, parkur ve işletmelere izin ve yeterlilik belgesi verilmesine ilişkin genel şartlar şöyle düzenlendi:

"Kapadokya alanında turizm amaçlı sportif faaliyetler, bu yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerekli yeterlilik belgesi ile izin belgesini alan, Bakanlıktan belgeli turizm işletmelerce yapılacak. Alan Başkanlığınca verilmiş olan turizm amaçlı sportif faaliyet izin belgesi herhangi bir suretle başkalarına kullandırılamayacak ve devredilemeyecek.

Su üstü sportif faaliyetler ve her türlü balıkçılık faaliyetleri için ilgili spor federasyonu veya kurum ve kuruluşlarca verilen yeterlilik ve izin belgelerinin bulundurulması zorunlu hale geldi.

Havacılık sportif faaliyetleri için Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonunca verilen ticari tandem pilot yeterliliğini gösteren sertifika/lisans ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tescili bulunan bir hava aracı ile yapılacak havacılık faaliyetleri için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce ilgili hava aracı için düzenlenmiş olan, ticari operasyon imtiyazı bulunan geçerli pilot lisansının bulundurulması da zorunlu olacak.

Sportif turizm faaliyetine konu sporun uygulanmasında, varsa o sporun bağlı olduğu spor federasyonunun kurallarına, yoksa uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenmiş spor kurallarına uyulacak."

Yönetmelikle sportif faaliyet parkur alanları da düzenlendi. Bu kapsamda turizm amaçlı sportif faaliyetler, Alan Başkanlığının belirleyip ilan edeceği alanlar içinde yapılacak. Parkur alanları alan başkanlığınca düzenlenecek.

Parkur, her sportif turizm faaliyet türü için Alan Başkanlığınca ayrı ayrı belirlenirken özel parkur gerektirmeyen sportif turizm faaliyetleri için de ayrıca düzenleme yapılacak.

Kapadokya alanındaki sportif faaliyet parkur alanları, Alan Başkanlığından izin belgesi alan turizm işletmelerine Başkanlıkça ücrete tabi olarak kullandırılacak.

Devlet ormanları üzerinde alan başkanlığı tarafından ilan edilecek parkurlar için de ilgili Orman Bölge Müdürlüğünün görüşü alınıp ve 6831 sayılı Orman Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilecek.

Her turizm amaçlı sportif faaliyet türü için ayrı ayrı olmak üzere, Alan Başkanlığınca izin belgesi düzenlenecek.

İzin belgesi bir yıldan az olmamak üzere talep doğrultusunda, faaliyet türü, parkur alanının genel ve özel şartları da göz önünde bulundurularak en fazla beş yıla kadar geçerli olabilecek.

İzin belgesi düzenlenirken, Kapadokya alanının tarihi ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunması, geliştirilmesi, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanması amacıyla her türlü turizm amaçlı sportif faaliyet için Alan Başkanlığınca belirlenen kapasite göz önünde bulundurulacak.

Tek bir tesisin önünde yapılacak sportif faaliyetlerde öncelik tesise ait olacak. Tesis önünde belirlenen parkurlar dışında yer alan ve bir turizm işletmesine verilecek parkur için birden fazla turizm işletmesi tarafından başvuruda bulunulması durumunda; yeterlilik belgesi almış turizm işletmelerinden Alan Başkanlığınca düzenlenmiş olan parkurun kullanımı için en yüksek teklifi veren turizm işletmesine izin verilecek. Müzakere usul ve esasları alan başkanlığınca bir tebliğ ile belirlenecek.

Her turizm amaçlı sportif faaliyet türü ve her parkur için ayrı ayrı yeterlilik belgesi düzenlenecek, buna ilişkin gereken belgeler de yönetmelikle belirlendi.

Yeterlilik belgesinde yer alan hususlara ilişkin olacak tüm değişiklikler ise faaliyetten önce yazılı olarak Alan Başkanlığına bildirilecek.

Sportif faaliyet sırasında meydana gelen kaza hakkında işletme tarafından rapor halinde derhal Alan Başkanlığı bilgilendirilecek.

Havacılık sportif faaliyetleri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yayımlanan mevzuata uygun gerçekleştirilecek. Tescil zorunluluğu bulunmayan hava araçları ile yapılacak havacılık sportif faaliyetleri ise yetkili kuruluş tarafından yayımlanmış düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilecek.

Havacılık sportif faaliyetleri esnasında operasyonu gerçekleştiren organizasyon, yer ve uçuş emniyeti ile ilgili tedbirlerin alınmasından sorumlu olacak.

– "İzinsiz olarak turizm amaçlı sportif faaliyette bulunanlar, faaliyetten men edilecek"

Düzenleme ile izinsiz olarak turizm amaçlı sportif faaliyette bulunulması, işletme belgesi veya izin belgesinde belirlenen türün ve ilan edilen parkur dışında sportif faaliyet yapılması, faaliyetin yeterlilik belgesi kapsamında olmayan malzeme, araç ve personel ile gerçekleştirilmesi yasaklandı.

Buna göre, izinsiz olarak turizm amaçlı sportif faaliyette bulunanlar, Alan Başkanlığınca derhal faaliyetten men edilecek.

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca tespit edilmiş alanlar ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca belirlenmiş tarihi ve doğal sit alanlarında turizm amaçlı sportif faaliyetler yapılamayacak. Söz konusu faaliyetlerde bulunanlar hakkında alan başkanlığınca Kapadokya Alanı Hakkında Kanun'un 8'inci maddesi uyarınca hazırlanan yönetmelik hükümleri uyarınca da işlem yapılacak.

İzinsiz olarak turizm amaçlı sportif faaliyette bulunan turizm işletmecilerine Alan Başkanlığınca, Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca idari para cezası verilecek.

Bu yönetmelikte belirtilen hususlara ve/veya Alan Başkanlığınca öngörülen özel şartlara ilişkin eksiklik tespit edilen turizm işletmesi, tespit edilen eksikliğe ilişkin alan başkanlığınca yazılı olarak uyarılacak ve eksikliğin türüne göre Alan Başkanlığınca belirlenecek 30 güne kadar süre içerisinde eksikliğin giderilmesi sağlanacak.

Belirlenen süre sonunda eksikliğin giderilmediğinin tespiti durumunda ise Alan Başkanlığınca Turizmi Teşvik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca idari para cezası verilecek.

İdari para cezasının tebliğini müteakip 30 gün içerisinde eksikliklerin hala giderilmemesi halinde de Başkanlıkça turizm işletmesinin izin belgesi ve yeterlilik belgesi iptal edilecek. Böylece söz konusu turizm işletmesi turizm amaçlı sportif faaliyetlerinde bulunamayacak.

Kapadokya alanında turizm amaçlı sportif faaliyet yürüten turizm işletmelerinin bu yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri, Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığınca denetlenecek.

Denetleme görevinin yerine getirilmesi için gerekli desteği sağlamayan veya denetim görevini yürütecek görevlinin görevini yapmasına engel olan işletmelerin izin belgesi de Başkanlıkça iptal edilecek.

Yönetmelik kapsamında verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenecek ve bu yönetmelik hükümleri uyarınca uygulanan idari para cezaları alan başkanlığına gelir olarak kaydedilecek.

Spor kurallarının uygulanması veya sportif faaliyetin tabi olduğu diğer konuların denetimi ise bu konuda yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlarca sağlanacak.

Turizm amaçlı sportif faaliyet alanlarında gerek görüldüğünde Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığı tarafından bir görevli bulundurulabilecek.

Münferit olarak turizm amaçlı sportif faaliyet alanlarından yararlanmak isteyen kişiler, gerekli ehliyet sahibi olmaları halinde bu yönetmeliğin şartları dışında ancak faaliyetin genel güvenlik kurallarına uygun olarak sportif faaliyette bulunabilecek.