Kapadokya’da ‘yıkım yolu’ tam gaz!

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Kapadokya’da, 1. derece arkeolojik ve doğal sit alanında yapımı devam eden yolda çalışmalar hızlandı.

Müslüm EVCİ

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Kapadokya’da, 1. derece arkeolojik ve doğal sit alanında yapımı devam eden yola tepkiler sürse de çalışmalar durmuyor.

Günlük 200 ile 300 turist otobüsünün kullanacağı Göreme’den Ortahisar’a uzanan yol güzergahı içinde kiliseler, peri bacaları ve kaya oluşumları bulunuyor.

“BU YAPILAN NEREDEN BAKSAN AHMAKÇA”

2.2 kilometre uzunluğunda ve 12 metre genişlikte çift şeritli olacak olan yoldaki çalışmaları yerinde görüntüleyen Kapadokya Çevre Platformu Koordinatörü Mükremin Tokmak, bile bile suç işlendiğini söyledi.

Tokmak, şunları söyledi:

*Maalesef durmuyorlar, sanırım gece el ayak çekildikten sonra gizli gizli çalışıyorlar, turistler görmesin istiyorlar.

*Bugün saklı kiliseyi gezmek için gelen turistler o toprak duvarı aşıp geçemediler, onlara da dedim ‘burada bir vandalizm yaşanıyor’ diye.

*Yazıklar olsun sizin tarih ve doğal miras sevginize. Bile bile suç işliyorsunuz. Gün gelecek hesabını vereceksiniz.

*Bu işe olur veren devlet görevlileri, bu katliamı planlayan ve destek olan sorumlular, ülkeye, ülkenin prestij mekanlarına, UNESCO korumasındaki Kapadokya’ya ve gelecek neslimizin çocuklara devredeceğimiz bu doğa ve tarihi yok ederek büyük bir kötülüğe imza attınız.

*Hem de yasal olmayan bir yoldan. Devletin memurunu bizler Kanunu, yasayı korumakla sorumlu ve mecburiyeti olan insanlar sanıyorduk.

*Bu yapılan nerden baksa tutarsızlık, neden baksan ahmakça. Bunca emeğe bunca koşuşturmaya karşı bir santim gerileme sağlayamadığım için ise üzgünüm ve sinirliyim.

“BU KARARDAN BİR AN ÖNCE DÖNÜLMELİ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

İlgezdi, şunları söyledi:

*Yol yapma fikri doğru fakat yol için seçilen yer yanlış” diyen İlgezdi, “Konunun uzmanları alternatif yollar olduğunu söylüyorken neden UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunması nedeniyle küresel anlamda sorumluluğumuzun da olduğu bir yapıyı yok edelim?

*Dünya kamuoyunda ülkemize yakışmayacak bu karardan bir an önce dönülmeli. AKP iktidarına ve bu kararın altında imzası olanlara sesleniyorum. Her güzelliğin katili olmaktan yorulmadınız mı?.

YOL FİKRİ DOĞRU, SEÇİLEN YER YANLIŞ

Kültür Bakanlığı yetkilileri ve alanında uzman arkeolog isimlerle görüşmelerine ilişkin bilgileri de paylaşan Gamze Akkuş İlgezdi, yol çalışmalarının birinci derece arkeolojik sit alanı üzerinde yapılmakta olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

*Göreme Açık Hava Müzesi’nin içinden zaten bir yol geçiyor. O yol kiliselerin çok dibinden geçtiği için vibrasyon etkisi yaratıyor ve titremeyle tarihi alanlar zarar görüyor.

*Kültür Bakanlığı yolun kapatılmasından yanaydı ancak bu durum bölge halkı için ciddi sıkıntılar içermekteydi.

*Yeni bir yol yapılması planlanıyordu, bunun gerekliliğinde hemfikiriz. Yol yapma fikri doğru fakat yol için seçilen yer yanlış bir seçim.

*Alandaki peri bacalarına oyulmuş mekanların yoğunluğu ve Saklı Kilise’nin hemen yakınındaki yapılar, bu alanın bir manastır alanı olması ihtimalini güçlendiriyor.

*Alana iş makinalarıyla girmeden önce arkeologlar tarafından bir temizlik ve kazı çalışması yapılarak incelenmesi gerektiği konunun uzmanları tarafından ifade ediliyor.

*Aksi taktirde birçok yol alternatifi varken Saklı Kilise’ye ve peri bacaları mekanlarına yakın bir yerde yol yapım çalışması başlatmak, peri bacalarının sonunu getirecek bir hamle.

“KÜRESEL SORUMLULUĞUMUZ VAR”

Yanlış karardan dönülmediği takdirde sorumluların, büyük ve geri dönülemez tahribata yol açacaklarını dile getiren Akkuş İlgezdi, şu ifadeleri kullandı:

*Peri bacalarını ve orada bulunan mekanları teğet geçecek şekilde yol yapılması sadece ülkece bizi ilgilendiren bir durum değil, tüm dünyayı ilgilendiriyor.

*Çünkü Kapadokya, yapıları itibarıyla, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunuyor. Ve bu noktada küresel bir sorumluluğumuz var.

*Alınan kararın yanlış olduğunu buradan Kültür Bakanlığı yetkililerine duyurmak ve onları uyarmak istiyoruz.

PERİ BACALARINDA ÜZÜCÜ HAFRİYAT GÖRÜNTÜLERİ

CHP’li Akkuş İlgezdi, konuya ilişkin alanında uzman isimlerle istişare ettiğine değinerek sözlerini şöyle tamamladı:

*Ürgüp’ü Göreme ve Açık Hava Müzesi’ne bağlayan yol seçimi yanlış. Konuyla alakalı görüştüğüm isimlerden aldığım öneri ise şuydu.

*Mevcut yolun yaklaşık 200-300 metre güneyinde Zemi Vadisi’nden çok daha yumuşak bir inişle ve mevcut yolu hiç uzatmadan, yapım giderlerini de artırmadan bir yol yapımı mümkün.

*Böyle bir imkan varsa neden ısrarla tarihi değerlerimize zarar verecek bir yol seçelim? Öte yandan yapılması planlanan yola ilişkin imar planında bir planlama kararı bulunmadığı da iddia edilmekte.

*Buna rağmen ağır iş makinalarıyla yol yapım çalışmaları başladı ve o doğa harikası güzelliklerimizden olan peri bacalarından yığılmış hafriyat görüntüleri gelmektedir.

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