Anasayfa Son Dakika Haberler Ekonomi Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın

Yazan:
Alaturka Online
-

İSTANBUL (AA) – Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yatay seyirle 398,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 646 lira, Cumhuriyet altını 2.643 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise salı günkü kapanışa paralel 398,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 398,00 398,20 398,00 398,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.624,00 2.645,00 2.622,00 2.643,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 363,15 367,15 363,00 367,00
Lira(Tam) Ziynet 2.564,00 2.584,00 2.563,00 2.583,00
Yarım Ziynet 1.282,00 1.292,00 1.282,00 1.292,00
Çeyrek Ziynet 641,00 646,00

 641,00 646,00

İlgili İçerikler

YORUM YOK

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

© Alaturka First Turkish American Newspaper in the United States - Powered by TURKSC Media Group