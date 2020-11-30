Kapalıçarşı'da altın

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,85 azalışla 444,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 720,00 lira, Cumhuriyet altını 2.947,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,85 düşüşle 444,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 447,60 447,80 443,80 444,00
Cumhuriyet Ata Lira 2.951,00 2.972,00 2.926,00 2.947,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 408,50 412,50 405,00 409,00
Lira(Tam) Ziynet 2.884,00 2.904,00 2.859,00 2.879,00
Yarım Ziynet 1.442,00 1.452,00 1.430,00 1.440,00
Çeyrek Ziynet 721,00 726,00 715,00 720,00
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